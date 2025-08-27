Bari Piano Festival 2025: domani a Pane e Pomodoro il re del jazz sudafricano Nduduzo Makhathini

– Il, giunto alla sua ottava edizione, si sposta domani, giovedì 28 agosto, alle ore 19, aper ospitare uno dei nomi più attesi del jazz contemporaneo: il pianista sudafricano, introdotto da Ugo Sbisà.

Ideato dal Comune di Bari e promosso da Puglia Culture con il sostegno di Regione Puglia – PACT, il festival gode della collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari e del patrocinio del Conservatorio Piccinni, sotto la direzione artistica di Emanuele Arciuli, e della media partnership di Rai Radio 3 Classica.

Makhathini, originario di Pietermaritzburg (KwaZulu-Natal), è considerato il re del jazz sudafricano. Musicista pluripremiato e riconosciuto a livello internazionale, è pianista, improvvisatore e musicologo alla School of the Arts dell’Università di KwaZulu-Natal, dove ha conseguito un dottorato in musica.

Come leader ha pubblicato 12 album e collaborato a molti altri come sideman e produttore. Attualmente è sotto contratto con la prestigiosa etichetta statunitense Blue Note Records e si esibisce in tutto il mondo, collaborando con artisti di calibro internazionale come Wynton Marsalis e la Jazz at Lincoln Center Orchestra, Richard Bona, Hamilton de Holanda, Shabaka Hutchings e Black Coffee.

Nel 2024 è uscito il suo nuovo album “uNomkhubulwane”, ispirato alla dea della pioggia venerata dai popoli Nguni, che regola la fertilità attraverso l’acqua. L’opera esplora le connessioni cosmiche e spirituali di questi miti, in dialogo con la pratica musicale dell’ingoma.

