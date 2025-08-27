Bari Piano Festival 2025: domani a Pane e Pomodoro il re del jazz sudafricano Nduduzo Makhathini
BARI – Il Bari Piano Festival 2025, giunto alla sua ottava edizione, si sposta domani, giovedì 28 agosto, alle ore 19, a Pane e Pomodoro per ospitare uno dei nomi più attesi del jazz contemporaneo: il pianista sudafricano Nduduzo Makhathini, introdotto da Ugo Sbisà.
Ideato dal Comune di Bari e promosso da Puglia Culture con il sostegno di Regione Puglia – PACT, il festival gode della collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari e del patrocinio del Conservatorio Piccinni, sotto la direzione artistica di Emanuele Arciuli, e della media partnership di Rai Radio 3 Classica.
Makhathini, originario di Pietermaritzburg (KwaZulu-Natal), è considerato il re del jazz sudafricano. Musicista pluripremiato e riconosciuto a livello internazionale, è pianista, improvvisatore e musicologo alla School of the Arts dell’Università di KwaZulu-Natal, dove ha conseguito un dottorato in musica.
Come leader ha pubblicato 12 album e collaborato a molti altri come sideman e produttore. Attualmente è sotto contratto con la prestigiosa etichetta statunitense Blue Note Records e si esibisce in tutto il mondo, collaborando con artisti di calibro internazionale come Wynton Marsalis e la Jazz at Lincoln Center Orchestra, Richard Bona, Hamilton de Holanda, Shabaka Hutchings e Black Coffee.
Nel 2024 è uscito il suo nuovo album “uNomkhubulwane”, ispirato alla dea della pioggia venerata dai popoli Nguni, che regola la fertilità attraverso l’acqua. L’opera esplora le connessioni cosmiche e spirituali di questi miti, in dialogo con la pratica musicale dell’ingoma.
Appuntamento:
- Data: 28 agosto 2025
- Luogo: Pane e Pomodoro, Bari
- Ora: 19:00
- Concerto: Nduduzo Makhathini, piano solo
- Introduzione: Ugo Sbisà