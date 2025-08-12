Taranto Beer Fest 2025: la terza edizione chiude con un successo record

TARANTO - Si è conclusa con un bilancio da record la terza edizione del Taranto Beer Fest, confermandosi come la principale manifestazione dedicata alla birra e all’intrattenimento in città. Dal 7 al 10 agosto, la nuova location di Via Mascherpa ha accolto oltre 21mila visitatori, segnando un incremento significativo rispetto all’edizione precedente.

La formula rinnovata, con ingresso gratuito per tutti, è stata una scelta voluta dagli organizzatori di Athena APS per promuovere un evento accessibile e inclusivo, pensato in particolare per le famiglie. Quattro serate animate da spettacoli di cabaret, concerti, DJ set, attrazioni e aree dedicate ai più piccoli, accompagnate da un’offerta gastronomica di qualità che ha proposto cinquanta varietà di birre provenienti da tutto il mondo, con prezzi alla portata di tutti.

Il trasferimento dalla storica area di Cimino a Via Mascherpa ha portato evidenti benefici in termini di spazi e funzionalità. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Piero Bitetti e coordinata dall’assessore Francesco Cosa, ha realizzato in poche settimane un intervento di pulizia e riqualificazione dell’area, restituendo alla città uno spazio abbandonato da anni grazie a una proficua collaborazione tra pubblico e privato.

Il festival è stato impreziosito da un cartellone artistico di alto livello: cabarettisti provenienti da Colorado e Made in Sud, band dal sound travolgente, DJ set fino a tarda notte e, a chiusura, il concerto di Patrizia Conte. L’organizzazione impeccabile ha garantito un servizio di sicurezza discreto ed efficace, mentre i momenti di inclusione sociale sono stati valorizzati dalla presenza dei Volontari della Gioia di Mister Sorriso e dei ragazzi del progetto Mister Aut.

Ideato dall’imprenditore Filiberto Fiorino e organizzato da Athena APS in collaborazione con Fiorino Srl e Buy&Go drinks food and more, il Taranto Beer Fest ha ricevuto il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto.

Con la chiusura di questa edizione, è già iniziato il lavoro per il 2026, con l’obiettivo di rendere il Taranto Beer Fest un evento sempre più attrattivo e di richiamo per tutta la regione.