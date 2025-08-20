Taranto, denunciato autore del furto a una turista milanese in stazione

È stato denunciato in stato di libertà l’uomo ritenuto responsabile del furto avvenuto lo scorso 5 agosto ai danni di una turista milanese nella stazione ferroviaria di Taranto.

La donna aveva denunciato la scomparsa del proprio zaino contenente effetti personali e documenti. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Taranto sono riusciti a identificare il presunto autore, sorpreso nel piazzale della stazione mentre stava per salire su un autobus diretto a Bari.

Fermato per un controllo, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità e consegnato parte della refurtiva che ancora custodiva: un tablet, un telefono cellulare e due schede di memoria. I beni sono stati immediatamente restituiti alla vittima, che nei giorni scorsi aveva già recuperato i documenti personali, rinvenuti a bordo di un autobus.

Grazie al rapido intervento della Polfer, la turista ha potuto riottenere gli oggetti sottratti e il responsabile è stato deferito all’autorità giudiziaria.