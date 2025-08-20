Quattro giorni tra tradizioni, spettacoli e sapori del territorio. Tema centrale: il pane
SANTERAMO IN COLLE (BA) – Torna anche quest’anno l’appuntamento più atteso dell’estate santermana: dal 28 al 31 agosto 2025 va in scena l’ottava edizione della Festa Contadina – Usi e Costumi, organizzata dalla Pro Loco “G. Tritto” Unpli con il patrocinio del Comune, della Regione Puglia, del GAL Terre di Murgia, del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e in collaborazione con numerose realtà locali.
La manifestazione offrirà quattro giornate dense di eventi per celebrare identità rurale, memoria popolare e sapori autentici, attraverso rievocazioni storiche, spettacoli, esperienze e degustazioni.
🎶 Giovedì 28 agosto: apertura al Palazzo Marchesale con la conferenza dedicata al tema centrale di questa edizione, il pane, con interventi dell’autore Onofrio Arpino, dell’antropologa Angela Cecirelli e del panificatore Giovanni Digiorgio. A seguire, lo spettacolo coreografico La Danza della Panificazione a cura dell’associazione AIDE e della coreografa Isabella Losito.
🌿 Venerdì 29 agosto: spazio al patrimonio naturalistico con visite guidate alla Grotta di Sant’Angelo e alla cultura del vino con la masterclass AIS Puglia – Murgia sui vitigni del Regno Borbonico.
🍞 Sabato 30 agosto: le vie del centro storico ospiteranno gli stand di Campagna Amica – Coldiretti. Nel pomeriggio la rassegna Terra di antichi forni, a tema pane, e la suggestiva sfilata di carrozze d’epoca con cavalli delle scuderie Ciacciulli. In serata, alle 21:30 in Piazza Garibaldi, concerto della cantautrice Gaia Gentile e band.
👑 Domenica 31 agosto: gran finale con la scenografica Discesa dei Marchesi, corteo storico con dame e cavalieri in abiti borbonici curato dalla Pro Loco con l’IISS Pietro Sette.
Un evento che, tra carrozze, costumi d’epoca e sapori autentici, punta a restituire l’anima di un territorio fatto di radici contadine, tradizione e spirito comunitario.
📞 Info: Pro Loco “G. Tritto” Santeramo in Colle – APS 393 3689333
🌐 Facebook: Pro Loco G. Tritto Santeramo