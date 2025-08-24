Taranto, Di Gregorio (Pd): "Pulizia notturna anche a Lama, San Vito e Talsano"

Dichiarazione stampa del consigliere comunale e regionale Vincenzo Di Gregorio (PD).

Dal prossimo 26 agosto il servizio di spazzamento meccanico notturno, lavaggio e disinfezione delle strade sarà esteso anche ai quartieri Lama, San Vito e Talsano. Si tratta di un provvedimento che amplia l’attività già attiva nelle aree urbane di Taranto, migliorando igiene e decoro in zone particolarmente frequentate durante la stagione estiva da turisti e visitatori.

Il consigliere Vincenzo Di Gregorio aveva formalmente richiesto l’intervento con una lettera datata 30 luglio, indirizzata all’assessore Gianni Cataldino.

“Questo servizio – sottolinea Di Gregorio – è un fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale e deve essere esteso a tutta la città, comprese le aree periferiche. La pulizia notturna richiede risorse e organizzazione, ma è uno sforzo indispensabile per il decoro e la vivibilità di Taranto. Se vogliamo candidarci a capitale del turismo e degli eventi internazionali, dobbiamo impegnarci tutti affinché la città sia sempre accogliente e ordinata. Ringrazio l’assessore Cataldino per aver accolto la mia proposta e invito i cittadini alla collaborazione, liberando le strade dalle auto nelle ore di spazzamento: un piccolo sacrificio che porta benefici a tutti”.

📅 Calendario degli interventi (fase sperimentale)

26 agosto – Talsano: C.so Vittorio Emanuele (da SS.104 a viale Europa), viale Europa (da via Ludovico Fontana a via Mediterraneo), via Gregorio VII (da via Nicola Vozza a via Circonvallazione dei Fiori), via Salvo D’Acquisto (da via Gregorio VII a via Francesco Como).

27 agosto – Lama: via Lama, via Circonvallazione dei Fiori, via Primule (da via Circonvallazione dei Fiori a via Lama), via Carlo Magno (da via Mediterraneo a via Lama), via Federico II (da via Carlo Magno a via Papiro), via Tre Fontane (da via Seppie a via Lama).

28 agosto – Lama: via Brigantini (da via Tre Fontane a via Mormore), via Vascelli (da via Mormore a via Bragozzi), via degli Incrociatori.

29 agosto – Lama/Tramontone: via Sciabelle, via Lucci Marini, via Granchio, via Buccine, via Arca di Noè.

30 agosto – San Vito: via Lido Bruno, via Vizzarro, via del Faro, viale Jonio (da viale del Tramonto a via Vizzarro), via Anello di San Cataldo.

L’iniziativa è attualmente in fase sperimentale, con la possibilità di estendere il servizio in futuro ad altre strade cittadine.