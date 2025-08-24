Taranto, tragedia in Corso Vittorio Emanuele: 34enne muore in un incidente in moto

TARANTO – Una domenica segnata dal dramma quella di oggi a Taranto, dove un uomo di 34 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in Corso Vittorio Emanuele II. La vittima era alla guida di una BMW R1250 quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe caduto rovinosamente sull’asfalto, trascinandosi per diversi metri dal punto dell’impatto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude quella di un malore che possa aver causato la perdita di controllo.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata. Nonostante i tentativi dei medici, il 34enne è deceduto poco dopo il ricovero.

La motocicletta, rimasta senza conducente, ha proseguito la sua corsa fino a terminare sul marciapiede, nei pressi di una fermata dell’autobus. Solo per un caso fortuito non vi erano passanti in quel momento e non si sono registrati altri feriti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale – sezione Infortunistica – che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.