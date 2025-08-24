Incidente sulla Bradanica: due ragazze ferite dopo scontro frontale con un tir

SPINAZZOLA – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la, che collega Foggia a Matera. All’altezza dello svincolo per, un’auto con a bordo due ragazze si è scontrata frontalmente con un tir, per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di estrazione e messa in sicurezza dei veicoli.

Considerata la gravità delle condizioni delle giovani, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al loro trasferimento d’urgenza in ospedale.

Il traffico lungo la Bradanica ha subito forti rallentamenti e disagi, con code e deviazioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.