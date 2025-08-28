Taranto, tragedia nella notte al rione Tamburi: muore 25enne in incidente tra auto e moto

TARANTO – Grave incidente stradale nella notte tra il 27 e il 28 agosto al rione Tamburi, all’incrocio tra via Orsini e via Buonarroti. Erano da poco passate le due quando una Audi A1 con cinque persone a bordo si è scontrata violentemente con una moto Yamaha T-Max sulla quale viaggiavano due giovani.L’impatto è stato devastante: la moto è finita contro un edificio e per il conducente, un 25enne, non c’è stato nulla da fare. Trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo l’arrivo. Il passeggero, anch’egli molto giovane, ha riportato ferite gravissime e si trova ricoverato in prognosi riservata.I cinque occupanti dell’Audi hanno riportato soltanto lievi contusioni, ma per precauzione sono stati trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso.Sul posto sono intervenuti immediatamente Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e sanitari del 118. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.