Foggia, la denuncia del comitato “Difendiamo il Quartiere Ferrovia”: «Omertà peggio della violenza»
Secondo il comitato, invece di indignarsi per quelle immagini, molti foggiani hanno storto il naso non perché fossero false, ma perché – a loro dire – “certe cose non si devono dire”. «È il solito meccanismo – spiegano – si preferisce nascondere la polvere sotto il tappeto, mantenendo un silenzio che assomiglia più alla complicità che alla prudenza».
“La colpa non è di chi degrada, ma di chi denuncia”
La nota evidenzia come spesso a esprimere fastidio per la denuncia siano cittadini che vivono lontano dal quartiere Ferrovia: «Nessuno di loro porta moglie o figli a passeggiare tra via Podgora e viale XXIV Maggio. Tanto i problemi sono degli altri: dei residenti, di chi rientra a casa a piedi la sera, di chi ha investito i propri risparmi in appartamenti che oggi si affacciano su immondizia, urla e coltelli».
Il paradosso, secondo i residenti, è che «non è più colpevole chi crea il degrado o chi non è capace di reprimerlo, ma chi lo denuncia. Colpevoli diventano le vittime, accusate di non stare zitte. E per zittirle si usano le solite etichette: fascisti, razzisti, intolleranti».
“Chi denuncia ha fatto proposte concrete”
Il comitato rivendica di aver avanzato in questi anni proposte sociali e soluzioni concrete: «Abbiamo detto che dormire per strada non è accoglienza, che concentrare persone fragili in un quartiere già debole non è integrazione ma ghettizzazione, che la sicurezza non è un privilegio ma un diritto. Siamo stati gli unici a chiedere inclusione vera, progetti abitativi dignitosi, controlli costanti e regole chiare».
Dal 2016, ricordano, i residenti hanno presentato petizioni firmate da migliaia di cittadini, ma «invece di essere ascoltati, veniamo trattati come disturbatori. Alcuni arrivano persino ad accusarci di procurato allarme».
“Il vero problema è una certa mentalità foggiana”
Il comitato punta il dito anche contro una parte della cittadinanza: «Il problema di Foggia, oltre alla criminalità e a chi bivacca o delinque, è anche una mentalità diffusa: chiudere gli occhi, tacere, accettare passivamente il degrado. C’è chi per guadagno affitta locali a money transfer o minimarket fotocopia, alimentando la decadenza della zona, invece di collaborare a un progetto di rilancio. C’è chi condanna chi denuncia, trasformandolo nel nemico pubblico numero uno».
“Omertà peggio della violenza”
La conclusione è amara: «Alla fine, il problema non sono solo gli stranieri o i disperati che affollano il Ferrovia. Il problema è una parte dei foggiani stessi, quelli che girano la testa dall’altra parte. È questa omertà, più ancora della violenza, che rischia di uccidere davvero la città».