Taranto, violento incidente all’incrocio tra via Medaglie d’Oro e via Abruzzo

TARANTO – Un grave incidente stradale si è verificato lunedì 18 agosto intorno alle ore 21 all’incrocio tra via Medaglie d’Oro e via Abruzzo. A scontrarsi sono stati una Ford Fiesta con a bordo quattro ragazzi e una Dacia Duster proveniente da viale Virgilio, che a seguito dell’impatto si è ribaltata urtando un Fiat Doblò parcheggiato lungo la strada.

A bordo della Duster viaggiava una famiglia con due bambini. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti; le loro condizioni sono ancora in fase di valutazione.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e della Croce Rossa Italiana, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto gli occupanti dalle lamiere. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità, con il traffico temporaneamente bloccato nel tratto interessato.

Le autorità hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.