Terza edizione della Sagra del Pomodorino Datterino di SBiG: il 16 agosto San Bartolomeo in Galdo celebra il suo “oro rosso”

SAN BARTOLOMEO IN GALDO - Tutto pronto per la III^ edizione della Sagra del Pomodorino Datterino di SBiG, in programma sabato 16 agosto 2025 in Via P. Circelli a San Bartolomeo in Galdo. Una giornata ricca di eventi dedicati alla promozione del celebre “oro rosso” locale, tra cultura, gastronomia, sport e intrattenimento.Organizzata dal Comitato Le Feste di SBiG, in collaborazione con il Comune di San Bartolomeo in Galdo, la sagra si propone come un appuntamento imperdibile per scoprire le eccellenze del territorio attraverso un programma variegato.La manifestazione si aprirà in mattinata, alle ore 10:00, con un convegno dal titolo “Pomodorino: il potenziale oro rosso di SBiG”, un momento di riflessione e approfondimento sull’importanza agricola e commerciale di questo prodotto d’eccellenza. A seguire, spazio alla cultura sportiva con l’apertura del “Festival Rocky Marciano”, giunto alla sua seconda edizione, che vedrà la partecipazione del giornalista sportivo Dario Ricci.Verso le 12:30 si entrerà nel vivo della parte gastronomica con il pranzo “A pranzo col pomodorino di SBiG”, accompagnato da un DJSET. Il menù, al costo di 15 euro, prevede un percorso di sapori che include due bruschette, una pizza al piatto, una porzione di polpette e acqua o vino.Il pomeriggio sarà animato dalla corsa podistica “10KM del Campione”, con speaker Gennaro Varrella e il supporto dell’ASD SBiG Social Club, seguita da momenti dedicati anche ai più piccoli: dalle 17:00 alle 19:00, la Cooperativa Humana curerà un laboratorio per bambini, in un clima di festa che coinvolge tutte le età.Dalle 18:30, il “pomodorino” tornerà protagonista con un frizzante aperitivo musicale sempre accompagnato da DJSET, che farà da preludio al momento clou della giornata: alle ore 20:00 prenderà ufficialmente il via la Sagra del Pomodorino Datterino di SBiG. I visitatori potranno gustare un ricco menù a base di montanarina, cavatelli con salsiccia, spezzatino e dolce, il tutto accompagnato da acqua o vino, al costo di 15 euro. La serata sarà animata dalla musica dal vivo della band Alta Rotazione, per un’atmosfera di autentica festa popolare.A chiudere l’edizione 2025, a partire dalle ore 23:00, sarà “La notte del pomodorino”, una festa musicale sotto le stelle con DJSET, che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte.Un'intera giornata pensata per esaltare uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura locale: il pomodorino datterino, apprezzato per la sua dolcezza naturale, la consistenza carnosa e la sua versatilità in cucina.“Attraverso questa manifestazione – dichiara il sindaco Agostinelli – vogliamo raccontare una storia di qualità e di appartenenza, promuovendo un prodotto che rappresenta il meglio del nostro territorio e la passione di chi lo coltiva ogni giorno”.