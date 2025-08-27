Tifone Kajiki: Thailandia e Vietnam colpite da inondazioni, otto morti

Il tifoneha provocato la morte di otto persone tra Thailandia e Vietnam, secondo quanto riportato mercoledì dalle autorità locali: una vittima in Thailandia e sette in Vietnam. Il governo vietnamita ha inoltre avvertito dell’arrivo di ulteriori precipitazioni.

Thailandia: inondazioni e smottamenti

Le forti piogge hanno causato inondazioni e smottamenti in otto province, colpendo oltre 180 famiglie, come comunicato dal Dipartimento thailandese per la prevenzione e la mitigazione dei disastri.

Vietnam: danni diffusi e blackout

In Vietnam, il tifone ha allagato più di 10mila case e uffici e danneggiato oltre 86 ettari di risaie e colture commerciali. Le forti piogge hanno abbattuto anche pali della luce, causando blackout che hanno interessato 1,6 milioni di persone, in particolare nelle province di Ha Tinh e Nghe An.

Le strade di Hanoi risultano gravemente allagate, mentre la città si prepara ad ospitare la più grande parata della Festa Nazionale in occasione dell’80° anniversario della dichiarazione d’indipendenza.

Prosegue l’allerta meteo

L’agenzia meteorologica nazionale vietnamita segnala che le forti piogge continueranno a colpire le province settentrionali, con alcune aree che potrebbero registrare fino a 70 millimetri in tre-sei ore.

Le autorità locali hanno invitato la popolazione a seguire le indicazioni di sicurezza e a limitare gli spostamenti nelle zone più colpite.