Tony Momrelle per l’ultimo appuntamento della rassegna “Jazz, soul & funk”

BISCEGLIE - Giovedì 28 agosto, alle 21, alla Svevarena di Bisceglie (Bt), nuovo contenitore culturale pensato e promosso da Roberto Maggialetti e Lele Sgherza, all’interno della rassegna “Jazz, soul & funk” diretta artisticamente da Tommaso Amato, si terrà il concerto di Tony Momrelle, voce tra le più riconoscibili del soul britannico contemporaneo, per oltre sedici anni cantante principale della celebre band Incognito.Nato a Londra nel 1973, ha avviato il proprio percorso musicale in ambito gospel, per poi approdare al mondo professionale come corista e produttore vocale. La sua attività è segnata da collaborazioni con artisti del calibro di Whitney Houston, Sade, Janet Jackson, Celine Dion, Earth, Wind & Fire, Andrea Bocelli, Gloria Estefan e Chaka Khan. Per oltre dodici anni è stato frontman della storica band britannica Incognito, contribuendo in modo decisivo alla definizione del sound acid jazz del gruppo. Dal 2015 ha intrapreso un percorso solista, consolidando una cifra stilistica che fonde soul, jazz e R&B con testi che riflettono tematiche di speranza, resilienza e autenticità.Dopo Karima e Buonocore, la rassegna “Soul, jazz & funk” chiude proponendo il live di un artista che ha saputo coniugare tecnica vocale, profondità espressiva e coerenza artistica, mantenendo nel tempo una forte connessione con le radici della musica nera.Alternando groove e intensità, con ampio spazio all’improvvisazione e alla voce, durante l’esibizione Momrelle proporrà un repertorio che attraversa le tappe principali della sua carriera, con arrangiamenti pensati per valorizzare la dimensione live. Saranno suonati brani tratti dai suoi album “Keep Pushing” e “Best Is Yet to Come”, oltre a omaggi a Donny Hathaway, Stevie Wonder, i successi della band Incognito e classici che hanno influenzato la sua formazione artistica.Ad accompagnarlo ci sarà una formazione internazionale: Saverio Garipoli alle tastiere, Tony Remy alla chitarra, Julian Crampton al basso e Alessio Wildes Barelli alla batteria.Svevarena: Via Ponte Lama 9 – Bisceglie (Bt)Inizio concerti: 21.00Info: 3355798601