Torna la summer camp dei Giovani Democratici della Puglia con “Verso Sud”

Torna il summer camp dei Giovani Democratici della Puglia con “Verso Sud”, tre giorni di politica, confronto e comunità a Bisceglie, all’interno della Festa dell’Unità Regionale del PD Puglia.

La summer camp diventa spazio di impegno collettivo e militanza politica, momento in cui si costruiscono legami veri e si rafforza la comunità democratica radicata nelle battaglie reali e nelle sfide che pesano sul presente.

Claudia Caputo, segretaria regionale dei Giovani Democratici di Puglia, dichiara:

“La fratellanza politica tiene insieme chi sceglie di stare in prima linea. È il legame che nasce dalla fatica, dal metterci la faccia senza aspettarsi applausi o premi. È la decisione quotidiana di scegliere la strada dura, la responsabilità, l’impegno vero.

La politica richiede chiarezza, coraggio e senso del dovere. A Bisceglie ci saranno persone pronte ad agire, a costruire con la testa e con le mani, lasciando da parte le parole vuote.

Chi vive la politica come una battaglia mette insieme progetti e pratica, sapendo che la coesione costruisce la forza che serve. È la differenza tra chi subisce e chi costruisce, tra chi accetta e chi spinge avanti”.

Guido Catalano, responsabile organizzazione dei GD Puglia, dichiara:

“Una comunità politica diventa forza nella responsabilità condivisa, nella capacità di resistere alle difficoltà e di mettere l’interesse collettivo davanti a ogni calcolo personale. È un legame che si rafforza nella lotta e nel confronto, senza compromessi di comodo.

Le sfide sono enormi, il tempo è ostile, l'avversario è vigile. La comunità che costruiremo a Bisceglie sarà un corpo vivo, capace di rompere la divisione e rilanciare la speranza. Ci saremo per combattere, costruire e resistere, con la testa alta e la schiena dritta”.

“Ospitare un centinaio di giovani durante la festa regionale per noi è un orgoglio. Stiamo investendo nella costruzione di una nuova generazione di ventenni che credono la politica sia lo strumento per cambiare il mondo ma anche i problemi quotidiani – commenta il segretario regionale del PD Domenico De Santis sulla nuova edizione della summer camp dei giovani Dem – Siamo alla vigilia delle elezioni regionali e questa nuova generazione ha già dimostrato di avere le idee chiare per contribuire a cambiare la Puglia e proiettarla nel futuro”.

“Verso Sud” assume il ruolo di passaggio fondamentale per la crescita di una nuova generazione di militanti e di classe dirigente, consapevoli della responsabilità che pesa sulle spalle.

Al seguente link si potrà aderire al campeggio versando una quota simbolica di 50 €: https://campeggio.gdpuglia.eu

Il programma prevede dibattiti, workshop tematici, socialità e musica, immersi nel contesto vivo della Festa dell’Unità, tra confronti e momenti di comunità autentica.

L’appuntamento è a Bisceglie dal 5 al 7 settembre.