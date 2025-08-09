SSC Bari: oggi test all'Antistadio con il Picerno
|Ssc Bari fb
NICOLA ZUCCARO – Oggi alle 17.30, presso l'Antistadio San Nicola, il Bari affronterà il Picerno nel secondo e ultimo test di preparazione che precede la prestigiosa sfida contro il Milan di domenica 17 agosto alle 21.15 a San Siro e valida per i 32esimi di finale della Coppa Italia 2025-26.
Nel confronto con la compagine potentina, inserita nel Girone C di Serie C, il Bari dovrà dimostrare che il 2-3 subito nel precedente allenamento congiunto all'Antistadio dal Casarano, matricola di C, si è rivelato un incidente di percorso dovuto anche alla chiusura anticipata del ritiro a Roccaraso.
Battere il Picerno con un largo punteggio potrà riportare fiducia e ottimismo nella tifoseria biancorossa, anche per il “sofferto” 1-0 al Campobasso (altra compagine di Lega Pro) perché ottenuto grazie al rigore realizzato da Sibilli al termine del test disputato in Abruzzo il 26 luglio 2025.