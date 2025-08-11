Traffici commerciali del Porto di Taranto: il Commissario Gugliotti incontra sindacati e istituzioni per l’avvio di un tavolo di confronto

TARANTO – Questa mattina, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, si è svolto un incontro convocato dal Commissario Straordinario Giovanni Gugliotti, in risposta alla richiesta urgente presentata dalle principali sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL, a seguito delle preoccupazioni nate dopo alcune notizie su un possibile trasferimento della linea Bora Med di CMA CGM dal terminal di Taranto a quello di Salerno.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il Sindaco di Taranto Piero Bitetti, il Presidente della Provincia Gianfranco Palmisano e l’Onorevole Ubaldo Pagano, che hanno accolto con favore l’invito dell’Autorità Portuale a collaborare per tutelare e valorizzare il porto come infrastruttura strategica per l’intera area jonica e regionale.

Il Commissario Gugliotti ha illustrato ai presenti la situazione emersa dai media, evidenziando la smentita ufficiale sia da parte dell’armatore CMA CGM sia di YILPORT Taranto (gestore del terminal San Cataldo), che hanno confermato l’intenzione di mantenere operative le attività nel porto jonico.

Durante l’incontro, svolto in un clima di massima collaborazione, sono emerse le principali criticità da affrontare per garantire lo sviluppo e la piena operatività dello scalo. Sono stati inoltre discussi progetti e strategie di sviluppo da portare avanti in sinergia, con l’obiettivo di elaborare un piano strategico condiviso che coinvolga tutti gli attori interessati.

Particolare rilievo è stata data alla creazione di un tavolo permanente di confronto tra istituzioni e sindacati, finalizzato anche alla redazione di un accordo di programma per il porto di Taranto e l’intera area vasta jonica.

«L’incontro odierno – ha commentato il Commissario Gugliotti – rappresenta un momento fondamentale di dialogo e collaborazione per affrontare con responsabilità le sfide legate ai traffici commerciali del Porto di Taranto. Questo scalo è una risorsa strategica per il territorio jonico e regionale e per questo è essenziale costruire una rete permanente basata su dialogo e condivisione, per valorizzare le progettualità e le vocazioni portuali, elementi chiave per il futuro del porto.»

L’Onorevole Pagano ha sottolineato come «il dialogo costante sia l’unica soluzione per superare le problematiche storiche del porto e che lo sviluppo deve andare oltre la dipendenza dalle attività siderurgiche, puntando su bonifiche, dragaggi e una visione economica integrata per tutta l’area jonica.»

Anche il Presidente Palmisano ha evidenziato l’importanza di mantenere «un confronto aperto e continuo tra tutte le parti coinvolte, attraverso un tavolo permanente per monitorare e condividere le scelte strategiche che guideranno il futuro del porto.»

Infine, il Sindaco Bitetti ha ribadito la disponibilità dell’amministrazione comunale a «mettere in campo tutte le risorse necessarie per valorizzare il porto di Taranto, rafforzarne il ruolo nei circuiti internazionali della logistica e garantire la continuità e la crescita dei traffici commerciali, tutelando occupazione e sviluppo.»