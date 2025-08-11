Milano, 72enne investita e uccisa in via Saponaro: auto rubata con a bordo quattro giovani, pm apre fascicolo per omicidio stradale

MILANO – Una donna di 72 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto poco prima di mezzogiorno in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 all’altezza del civico 40, mentre la vittima stava attraversando la strada.

Secondo le prime risultanze investigative, il veicolo che ha travolto la donna è stato poi abbandonato sul posto ed è risultato essere stato rubato nella notte a dei turisti francesi. Il mezzo, con targa francese, avrebbe a bordo quattro ragazzi — tra i quali potrebbe esserci il conducente — che, secondo quanto riferito in via preliminare, potrebbero essere minorenni. Le autorità stanno ora verificando l’età e le responsabilità dei presenti.

Sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, ai quali sono affidate le indagini: gli operatori hanno effettuato i rilievi, acquisito immagini di eventuali telecamere di sorveglianza e raccolto testimonianze per ricostruire la dinamica dell’investimento. L’auto è stata posta sotto sequestro.

Il pubblico ministero di Milano, Enrico Pavone, ha disposto l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso. Le indagini procedono per chiarire se chi era a bordo del veicolo abbia abbandonato il luogo del sinistro senza prestare soccorso e per ricostruire la sequenza dei fatti.