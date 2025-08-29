Tragedia in mare ad Ancona: uomo di 62 anni muore su una barca

ANCONA – Un uomo di 62 anni ha perso la vita ieri davanti al porto di Ancona in un tragico incidente mentre si trovava a bordo di una barca insieme ad altre quattro persone.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito dall’albero della vela, cadendo in acqua e venendo risucchiato dall’elica del motore. Le ferite riportate si sono rivelate immediatamente gravissime: inutili i tentativi di soccorso del figlio, presente a bordo al momento dell’incidente.L’intervento della CapitaneriaAllertata subito, la Capitaneria di porto ha raggiunto l’imbarcazione e scortato il natante fino allo scalo di Ancona. Purtroppo, per il 62enne non c’è stato nulla da fare.Seconda tragedia in poche oreSi tratta della seconda morte in mare nella provincia di Ancona nella stessa giornata. Nel pomeriggio, una 23enne di Monza era deceduta a Sirolo, annegando mentre faceva il bagno nei pressi della spiaggia dei Lavi.