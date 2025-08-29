Caprarica in Jazz: Fulvio Palese Quartet in “Non mi chiamo Fausto”
Il progetto musicale propone un viaggio sonoro tra melodie celebri e atmosfere sognanti, alternando brani di diverse epoche, dalla canzone d’autore al pop internazionale, a composizioni originali di Palese e Pietro Vincenti. Un concerto che gioca sul filo della memoria e dell’ironia, dove il sax racconta storie senza bisogno di parole.
Il quartetto è composto da Fulvio Palese al sax, Pietro Vincenti al pianoforte, Francesco Pennetta alla batteria e Viz Maurogiovanni al basso. “L’idea del concerto – spiega Palese – nasce dal fatto che da ragazzo, per assonanza con il mio nome e per via del comune strumento con Fausto Papetti, in molti mi chiamavano Fausto. Ogni volta arrivava puntuale la mia precisazione: Non mi chiamo Fausto”.
L’evento è organizzato dalla Direzione Artistica del Festival, con il sostegno del Comune di Caprarica di Lecce e in collaborazione con l’Associazione Cromatica.