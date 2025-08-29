Caprarica in Jazz: Fulvio Palese Quartet in “Non mi chiamo Fausto”

CAPRARICA DI LECCE – Domenica 31 agosto 2025, alle ore 21, nella Villa Comunale “F. Greco”, il festival Caprarica in Jazz celebra la sua XXIII edizione con il concerto del Fulvio Palese Quartet intitolato “Non mi chiamo Fausto”. L’ingresso è libero.Il progetto musicale propone un viaggio sonoro tra melodie celebri e atmosfere sognanti, alternando brani di diverse epoche, dalla canzone d’autore al pop internazionale, a composizioni originali di Palese e Pietro Vincenti. Un concerto che gioca sul filo della memoria e dell’ironia, dove il sax racconta storie senza bisogno di parole.Il quartetto è composto da Fulvio Palese al sax, Pietro Vincenti al pianoforte, Francesco Pennetta alla batteria e Viz Maurogiovanni al basso. “L’idea del concerto – spiega Palese – nasce dal fatto che da ragazzo, per assonanza con il mio nome e per via del comune strumento con Fausto Papetti, in molti mi chiamavano Fausto. Ogni volta arrivava puntuale la mia precisazione: Non mi chiamo Fausto”.L’evento è organizzato dalla Direzione Artistica del Festival, con il sostegno del Comune di Caprarica di Lecce e in collaborazione con l’Associazione Cromatica.