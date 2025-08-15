Tragedia sul lavoro a Ferragosto: netturbino travolto e ucciso a Manduria

MANDURIA – Una tragedia ha colpito la comunità locale nella mattina di Ferragosto. Pasquale Dinoi, 53 anni, netturbino stagionale impegnato nella pulizia e nel decoro urbano della città, è stato travolto e ucciso da una moto mentre stava lavorando.L’incidente è avvenuto alle porte dell’abitato, sulla strada che porta a San Pietro in Bevagna. Secondo le prime ricostruzioni, Dinoi stava attraversando la strada quando è stato investito da un motociclista che stava tornando dal mare.I soccorsi sono intervenuti immediatamente e lo hanno trasportato in ospedale, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Manduria per effettuare i rilievi e avviare le indagini finalizzate a chiarire la dinamica dell’investimento.La comunità locale è sotto shock per la perdita di un lavoratore stimato, che svolgeva il proprio lavoro con dedizione anche durante le festività.