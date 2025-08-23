Tragico incidente a Manduria: muore motociclista di 49 anni

MANDURIA – Ennesima vittima della strada questa mattina: a perdere la vita è stato, operaio dell’Ilva di 49 anni originario di Oria, che viaggiava a bordo della sua moto.

L’incidente è avvenuto lungo la strada che conduce a Uggiano Montefusco, quando il motociclista si è scontrato con due auto, una Ford Focus e una Peugeot 207. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, Braccio è deceduto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale. I conducenti delle due auto, entrambi residenti a Manduria, hanno riportato ferite lievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la gestione dell’emergenza.