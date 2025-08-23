Carosino, inaugurata la 59ª edizione della Sagra del Vino

CAROSINO – Si è svolta ieri sera l’inaugurazione dellaa Carosino, alla presenza del Sindaco, di numerosi primi cittadini e del Presidente della Provincia.

All’evento ha partecipato Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto, che nel suo intervento ha sottolineato gli sforzi della Regione, guidata dal Presidente Michele Emiliano, per sostenere l’economia turistica, con particolare attenzione alla provincia di Taranto.

Borraccino ha ricordato i lavori in corso per il rifacimento completo del terminal passeggeri dell’aeroporto di Grottaglie, finanziati interamente dalla Regione con 9 milioni di euro, che entro il prossimo anno saranno pronti per l’attivazione dei voli di linea passeggeri, un passo ritenuto fondamentale per dare ulteriore impulso all’economia turistica locale.

“Dobbiamo continuare a lavorare per l’esclusività dei nostri borghi, la cultura dell’accoglienza, la valorizzazione dell’agricoltura e la promozione della ricettività turistica, che sono alla base della crescita del turismo nella nostra Puglia”, ha dichiarato Borraccino durante il suo intervento.