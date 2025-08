Tragico incidente sull’A1 tra Arezzo e Valdarno: tre morti e 18 feriti, coinvolta un’ambulanza

AREZZO - È di tre morti e 18 feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, causato dal salto di carreggiata di un camion. Le vittime sono due volontari del 118 e un paziente che viaggiava sull’ambulanza coinvolta nello scontro. Lo riferisce il governatore della Toscana, Eugenio Giani, che ha espresso cordoglio a nome della Regione.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti, oltre al tir, tre auto, un caravan e appunto l’ambulanza. Tra i feriti, uno è in codice rosso, quattro in codice giallo e dieci in verde. Immediatamente è stato attivato il protocollo di maxiemergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

L’incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con due squadre da Montevarchi e Arezzo, supportate da un’autogru inviata dal comando di Firenze.

Autostrada bloccata

Attualmente l’A1 risulta bloccata in entrambe le direzioni tra Valdarno e Arezzo. Autostrade per l’Italia consiglia deviazioni: per chi è diretto a Bologna uscita a Valdichiana e rientro a Valdarno, per chi è diretto a Roma uscita a Firenze Impruneta con rientro a Valdichiana, passando per il raccordo Siena-Bettolle.