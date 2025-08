Gallipoli, il 6 agosto al Raffo Parco Gondar torna 'Voglio tornare negli anni 90' il live show anni ’90 più grande d’Italia

GALLIPOLI (LE) - Mercoledì 6 agosto ritorna dopo il successo dello scorso anno al Raffo Parco Gondar di Gallipoli il Live Show Anni ’90 più grande d’Italia, "Voglio tornare negli anni 90". - Mercoledì 6 agosto ritorna dopo il successo dello scorso anno al Raffo Parco Gondar di Gallipoli il Live Show Anni ’90 più grande d’Italia, "Voglio tornare negli anni 90".





Uno show unico, incredibile, emozionante! Un progetto che sta spopolando in tutta Italia!





Gigi d’Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona, tutti gli artisti che ci hanno fatto ballare negli anni 90 ritorneranno in un’unica grande notte mixati dai nostri performer!





Preparatevi a tornare indietro nel tempo, a rivivere emozioni e ricordi di un'epoca d'oro e a ballare, cantare e divertirvi come solo gli anni '90 hanno saputo offrire. L'appuntamento è fissato, la location scelta è fantastica e l'atmosfera sarà indimenticabile. Il richiamo irresistibile degli anni '90 promette un'indimenticabile serata di nostalgia e divertimento.





Il live show è concepito come un vero e proprio party, impreziosito da sorprese ed effetti speciali. L'evento ha già fatto registrare numerosi sold out in diverse città italiane, conquistando il cuore del pubblico con la sua atmosfera travolgente e la sua energia contagiosa. Ballerine che incantano con le loro coreografie, dj pronti a far scatenare il pubblico con i loro mix, frontman carismatici pronti a coinvolgere tutti nella magia degli anni '90.





Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all'aperto all'arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito.





Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all'aperto, all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport. Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.





Main Partner del Parco Gondar 2025 Regione Puglia; Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, Tailoor.





Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.





Tutti i biglietti per gli eventi targati Raffo Parco Gondar e la possibilità di acquisto delle Fan T-Shirt sono disponibili su Vivaticket.





Per info e aggiornamenti:

Cell. +39 3278215783