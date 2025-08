Presicce-Acquarica, mercoledì 6 agosto la seconda tappa dell'Hypogeum Jazz Festival 2025 con 'Afrocuban Reunion'

PRESICCE-ACQUARICA (LE) - La seconda tappa dell' Hypogeum Jazz Festival avrà luogo mercoledì 6 agosto presso l’Atrio del Castello Medievale in località Acquarica del Capo. Ad esibirsi saranno i musicisti dell’Afrocuban Reunion: Maddy Gerville piano/voce, Dany Noel basso/voce (vincitore di un Grammy Award nel 2024), Alessandro Napolitano batteria. - La seconda tappa dell' Hypogeum Jazz Festival avrà luogo mercoledì 6 agosto presso l’Atrio del Castello Medievale in località Acquarica del Capo. Ad esibirsi saranno i musicisti dell’Afrocuban Reunion: Maddy Gerville piano/voce, Dany Noel basso/voce (vincitore di un Grammy Award nel 2024), Alessandro Napolitano batteria.





Il Festival è organizzato da Area Jazz e dall’Associazione Amici della Musica "Marco Frivoli" in collaborazione con Recharge Music Academy, con il patrocinio del Comune di Presicce-Acquarica e la direzione artistica del maestro Fulvio Palese.





La comune passione per la musica ha spinto, ormai nove anni fa, Romeo Corchia, l’Associazione "Marco Frivoli" e il maestro Fulvio Palese a dar vita al progetto con un duplice obiettivo: portare la buona musica nel sud del Salento e promuovere il territorio; intenti sottolineati già a partire dal nome che fa riferimento alla tipica caratteristica del sottosuolo presiccese con i suoi numerosi frantoi ipogei. Ma non solo: in ogni serata gli spettatori avranno l’opportunità di degustare specialità enogastronomiche offerte da aziende locali.





Il Festival proseguirà venerdì 22 agosto presso i Giardini pensili del Palazzo Ducale (località Presicce) con il Francesco Palmitessa Trio "Who Cares?".





Inizio concerti ore 21:30. Ingresso libero. Per Info e prenotazioni: 3346883343.