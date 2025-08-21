Melfi, incidente mortale sulla Bradanica: perdono la vita madre e figlia di Ascoli Satriano

MELFI – Tragedia nel pomeriggio di oggi sulla SS 655 Bradanica, all’altezza dello svincolo Leonessa, in direzione Foggia. Un violento scontro frontale tra un tir e una Fiat 500 è costato la vita a due donne, madre e figlia di 54 e 24 anni, originarie di Ascoli Satriano (Fg).L’impatto non ha lasciato scampo alle due occupanti dell’auto, morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’eliambulanza e un’ambulanza, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Illeso il conducente del tir.L’incidente è avvenuto al km 44 della statale, lungo la strada che conduce all’area industriale Stellantis di Melfi. Le Forze dell’Ordine e le squadre Anas hanno provveduto ai rilievi e alla gestione della viabilità. La tratta interessata è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza.Una comunità sotto shock per la perdita improvvisa delle due donne, unite dallo stesso destino in un tragico pomeriggio di fine estate.