Ultimi biglietti per i Tiromancino al “Mon Rêve Summer Festival 2025” con il “La descrizione di un viaggio Tour25”

TARANTO - Sta per registrare il tutto esaurito uno degli appuntamenti più attesi del cartellone del Mon Rêve Summer Festival: domenica 17 agosto, sul palco del Mon Rêve Ecogreen Resort, arriveranno i Tiromancino con una tappa del loro “La descrizione di un viaggio Tour25”.Con questa tournée, la band guidata da Federico Zampaglione celebra i 25 anni di La Descrizione di un Attimo, l’album che nel 2000 li consacrò al grande pubblico grazie a brani diventati iconici come Strade, presentato a Sanremo nella sezione Nuove Proposte, La Descrizione di un Attimo e Due Destini.Il concerto sarà un vero e proprio viaggio nella carriera dei Tiromancino: una scaletta che spazierà dalle atmosfere più ritmate a quelle più intime, includendo successi come Amore impossibile, Tra di noi, Imparare dal vento, Immagini che lasciano il segno, Per me è importante, Mi rituffo nella notte e molti altri, anche in speciali medley.Fondata nel 1989, la band è stata pioniera nel mescolare la forma canzone con sonorità non convenzionali, conquistando pubblico e critica. Al Mon Rêve, i fan potranno rivivere un repertorio che è ormai parte del patrimonio musicale italiano.Il live inizierà alle 21.30. I biglietti (28 euro) sono disponibili al botteghino del Mon Rêve Ecogreen Resort o online sul sito www.monreve.it e sul circuito VivaTicket, con diritto di prevendita.Grazie alla direzione artistica di Mimmo Battista (KiDI Management) e alla proprietà del resort, rappresentata da Emilia Di Lello e Vincenzo Di Somma, l’edizione 2025 del Mon Rêve Summer Festival conferma la crescita qualitativa della rassegna, regalando agli appassionati della buona musica serate indimenticabili in una location affacciata sul mare. Il Mon Rêve Ecogreen Resort, la sera, è aperto a tutti, non solo ai soci.