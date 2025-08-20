Vacanze pugliesi per Giorgia Meloni: location top secret, ma le indiscrezioni portano in Valle d’Itria
BARI - Anche quest’estate la premier Giorgia Meloni ha scelto la Puglia come meta per le sue vacanze estive. Ormai una tradizione consolidata, quella del soggiorno nel tacco d’Italia, che offre alla presidente del Consiglio giornate di relax lontano dagli impegni istituzionali.
Massimo riserbo sulla località precisa: nulla è stato confermato ufficialmente, ma indiscrezioni parlano della Valle d’Itria, terra di trulli, uliveti secolari e paesaggi suggestivi. Nessun avvistamento diretto, nessuna foto rubata: la premier sembra voler vivere la sua vacanza nella massima discrezione, lontana dai riflettori.
Un modo per godersi la Puglia in tranquillità, senza clamori, tra masserie e scorci che rappresentano il cuore autentico della regione. Un soggiorno top secret che lascia spazio all’immaginazione: chi passeggia tra le stradine bianche o tra gli ulivi secolari potrebbe incrociare la premier… oppure no.