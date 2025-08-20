Calcio, il Lecce cede Nikola Krstovic all’Atalanta per 25 milioni più bonus
FRANCESCO LOIACONO – Nikola Krstovic non vestirà più la maglia giallorossa. L’attaccante montenegrino è stato ceduto a titolo definitivo all’Atalanta per una cifra record: 25 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con il club bergamasco, dove percepirà un ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione.
Arrivato nel Salento nell’estate 2023, Krstovic si è imposto rapidamente come punto di riferimento offensivo del Lecce, chiudendo l’ultimo campionato di Serie A con 11 gol all’attivo. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club italiani ed europei, fino all’offerta decisiva dell’Atalanta.
Per il Lecce si tratta di una cessione importante sia dal punto di vista tecnico che economico. Ora il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino dovranno muoversi sul mercato per individuare un sostituto all’altezza.
L’obiettivo della società resta chiaro: affrontare il prossimo campionato di Serie A con una rosa competitiva e puntare alla salvezza.