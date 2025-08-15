Vasco Rossi: “Tanto vale che ve lo dica io… sono arrivato in Puglia!”

CASTELLANETA MARINA - Il celebre rocker italiano Vasco Rossi ha condiviso con i suoi fan su Facebook un annuncio che ha fatto sorridere: «Tanto vale che ve lo dica io… sono arrivato in Puglia Puglia Puglia … ormai non si possono avere segreti».Il post è arrivato come una sorta di “rivelazione inevitabile”: Vasco, noto per il suo carattere schietto e diretto, ha preso in mano le redini della narrazione prima che i fan si accorgessero del suo arrivo. Un tocco di ironia caro a chi è abituato a vivere sotto l’occhio vigile dei media.Vasco Rossi ha raggiunto la Puglia e, pare, si trovi a Castellaneta Marina, dove è stato avvistato e festeggiato da molti fan. Il suo ritorno nella regione è diventato quasi un piccolo evento estivo: orde di ammiratori pronti a immortalare il rocker in vacanza.Non è la prima volta che Vasco sceglie la Puglia per i suoi momenti di relax: la regione ha da tempo un significato speciale per lui, un rifugio dove staccare, lasciarsi ispirare o semplicemente… godersi il mare. Il post e le reazioni confermano che c’è una storia di amore e gratitudine tra Blasco e questa terra.