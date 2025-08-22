Vieste, sequestrati 75 ombrelloni e 45 sdraio: liberati 1.500 metri quadrati di spiaggia libera

VIESTE – Blitz della Guardia costiera nella serata di ieri sul litorale di Vieste, dove sono stati sequestrati 75 ombrelloni e 45 sdraio lasciati incustoditi sulla spiaggia oltre l’orario consentito.L’intervento ha permesso di restituire alla libera fruizione circa 1.500 metri quadrati di arenile, impropriamente occupati da chi aveva di fatto trasformato un tratto di spiaggia pubblica in uno stabilimento privato.L’operazione si inserisce nei controlli intensificati contro l’“ombrellone selvaggio”, pratica che limita l’accesso ai bagnanti sulle poche spiagge rimaste libere e gratuite.Le attrezzature sequestrate sono state poste sotto custodia, mentre sono in corso accertamenti per individuare i responsabili delle occupazioni abusive.