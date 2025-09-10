10eLotto, serata di grandi vincite anche in Puglia: premi per oltre 250.000 euro

ROMA – Serata fortunata con il, che nell’ultima estrazione ha distribuito premi importanti in diverse regioni italiane, per un totale di oltrevinti solo con i quattro premi più alti, secondo quanto riportato dall’Agenzia Agimeg.

Il colpo più ricco è stato realizzato a Portogruaro (Venezia), dove un giocatore ha centrato un “9” in modalità frequente, trasformando una puntata di 3 euro in una vincita di 100.000 euro. La giocata vincente è stata effettuata presso la ricevitoria di Borgo San Gottardo.

A Bari, in via Camillo Rosalba, un altro fortunato ha centrato un “9” sempre in modalità frequente, portando a casa 50.001 euro grazie a una giocata da 4 euro.

La fortuna ha premiato anche il Piemonte: a Varzo (Verbano-Cusio-Ossola), un giocatore che aveva puntato su un “6” in modalità frequente ha vinto 50.000 euro, mentre un’altra vincita dello stesso importo è stata registrata in Abruzzo, a Francavilla al Mare (Chieti), dove una schedina giocata in viale Alcione ha centrato un “8” in modalità frequente con una puntata da 5 euro.