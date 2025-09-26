Trepuzzi, sabato 27 settembre: Marcia per la Pace — cittadini uniti, senza bandiere politiche

Data: sabato 27 settembre

Ora: 18:00

Luogo di ritrovo e partenza: Via Surbo, Trepuzzi

Modalità: marcia di strada, percorso condiviso, momento finale di raccolta (discorso, simboli di pace)

TREPUZZI – Sabato 27 settembre alle ore 18:00 si svolgerà una Marcia per la Pace con partenza da Via Surbo, nel comune di Trepuzzi. Una manifestazione civile e pacifica, senza simboli politici, riservata esclusivamente a cittadini che desiderano unirsi per un messaggio forte: la pace come valore condiviso.L’evento, promosso da cittadini, intende costruire un momento pubblico di riflessione e partecipazione aperto a tutti — famiglie, associazioni, scuole, realtà del territorio — in cui la simbologia politica viene volutamente esclusa. L’unico segno ammesso è la presenza dei cittadini che desiderano manifestare il proprio desiderio di pace.