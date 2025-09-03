A Bari arriva “Bel Espoir”, la prima nave scuola di pace

BARI – Bari si prepara ad accogliere “Bel Espoir”, la prima nave scuola di pace al mondo, che farà tappa nel capoluogo pugliese dal 10 al 13 settembre per la penultima fermata di un viaggio partito da Barcellona e destinato a concludersi a ottobre a Marsiglia.

A bordo della nave, impegnata a tessere legami tra le cinque sponde del Mediterraneo, viaggiano giovani di diverse nazionalità, culture e religioni, protagonisti del progetto “La bella speranza”, che a Bari porterà un ricco programma di dialogo, laboratori e convivialità, promosso dall’Arcidiocesi di Bari-Bitonto e dal Comune di Bari, con la collaborazione del Municipio I.

La presentazione della tappa barese si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco Vito Leccese, dell’arcivescovo Giuseppe Satriano, di don Antonio Lattanzio, della presidente del Municipio I Annamaria Ferretti e, in collegamento, di padre Alexis Leproux.

“Bari sta recuperando la sua vocazione identitaria di città operatrice di pace – ha dichiarato il sindaco Leccese –. In un Mediterraneo che rischia di diventare un ‘Mare Mostrum’, l’arrivo di Bel Espoir rappresenta un’occasione straordinaria per riaffermare la nostra apertura e candidarci come Capitale dei giovani per la pace”.

Il programma prevede panel di confronto, una video-mostra curata da don Carlo Cinquepalmi dedicata alle visite di Papa Francesco a Bari, momenti di preghiera ecumenica, visite guidate nel borgo antico e una festa mediterranea in piazza del Ferrarese, in cui le tradizioni culinarie pugliesi si intrecceranno con quelle degli altri Paesi del Mediterraneo.

La tre giorni barese, che gode del patrocinio di Pugliapromozione, Acli Puglia e CIHEAM Bari, sarà animata anche da esibizioni di danze popolari e laboratori esperienziali, in un clima di scambio e partecipazione.

“Bel Espoir” lascerà Bari sabato 13 settembre, portando con sé un messaggio di speranza e pace che il capoluogo pugliese avrà contribuito a rafforzare.