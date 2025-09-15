A Gallipoli torna Babele Festival, tra teatro, performance e azioni urbane

ph_Kevin Fabbri

GALLIPOLI - Dal 19 settembre all’11 ottobre 2025 Gallipoli ospita la quinta edizione di, organizzato da ZeroMeccanico Teatro sotto la direzione artistica di Ottavia Perrone e Francesco Cortese, con il patrocinio del Comune. Il festival propone un mix di linguaggi artistici, intrecciando teatro, performance, incontri e azioni urbane con alcune tra le compagnie più significative della scena contemporanea italiana.

Il tema di quest’anno, “abitare la catastrofe”, invita a riflettere sulle fratture del nostro tempo, trasformandole in possibilità creative e condivise. Il festival si apre venerdì 19 settembre alle 18.30 in Piazza Tellini con Incontri, spettacolo interattivo di Stalker Teatro di Torino, basato sulla relazione tra le persone e ispirato alla saggezza dell’Antico Testamento. La partecipazione è gratuita.

Domenica 21 settembre, alle 20.30 al Raffo Parco Gondar, è in programma Atto di Dolore di Riccardo Lanzarone, produzione Solares Fondazione delle Arti e Teatro delle Briciole, che racconta la storia di Leonardo Vitale, primo collaboratore di giustizia a denunciare Cosa Nostra negli anni ’70. Biglietti 8 euro intero, 5 ridotto, con biglietteria online su oooh.events.

Tra gli altri appuntamenti: il 27 settembre Apocalisse Apocrifa di Giuseppe Semeraro e Valerio Daniele; il 28 settembre Futuro Anteriore e Passeggiate Catastrofiche con ZeroMeccanico Teatro; il 3 ottobre Calcinculo di Babilonia Teatri; e l’11 ottobre il Secret Show Mondo Sorcio. Alcune attività sono gratuite, altre su prenotazione.

«Abitare la catastrofe significa riconoscere le crepe del reale e farne materia artistica – spiegano Perrone e Cortese – Il teatro diventa gesto critico, scomodo, necessario, uno spazio dove la fragilità diventa forza collettiva».

ZeroMeccanico Teatro, fondato nel 2013, produce spettacoli con una forte ricerca poetica, politica e visionaria, e promuove progetti formativi e laboratori sul territorio, tra cui MòVimento, ContaminAzioni, Agorart, Gallipoli in Poesia e Babele Festival.

Per info e prenotazioni: 3483819266 – 3400801820, zeromeccanicoteatro@gmail.com, biglietteria online su oooh.events.