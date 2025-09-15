Bari diventa hub accademico internazionale: il Lord Byron College sigla l’alleanza con la University of West London

BARI - Un evento storico per il panorama accademico del Mediterraneo: ildi Bari annuncia la nascita di un’alleanza strategica con la, trasformando la città in un polo internazionale di eccellenza formativa e culturale.

Non si tratta di un semplice accordo: Bari entra per la prima volta in un dialogo diretto con una delle università più prestigiose del Regno Unito, recentemente classificata come prima università britannica per l’occupabilità dei laureati. Il Cancelliere della UWL, Professor Peter John, è stato insignito del titolo di Commander of the British Empire (CBE) dalla Regina Elisabetta II, a conferma della qualità dell’istituzione.

Il Lord Byron College ETS, riconosciuto da Cambridge Assessment come centro linguistico n.1 in Europa per qualità e affidabilità, è accreditato per le principali certificazioni internazionali (Cambridge, IELTS, TOEFL, Pearson) e da oltre cinquant’anni promuove l’internazionalizzazione e la mobilità dei giovani, consolidando rapporti culturali e istituzionali con Londra e la City of Westminster.

Le prospettive dell’alleanza sono ambiziose: doppi titoli di laurea, programmi di mobilità, scambi culturali e opportunità di studio a costi ridotti o nulli per le nuove generazioni. Bari si prepara così a diventare non solo capitale del sapere del Sud Italia, ma anche hub culturale del Mediterraneo, ponte tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

Per celebrare questo storico debutto internazionale, il Lord Byron College ETS invita la cittadinanza all’evento di presentazione, martedì 23 settembre alle ore 19.30, presso il Roof Garden del college in Via Principe Amedeo, 61 a Bari. L’ingresso è libero, con prenotazioni consigliate per ragioni organizzative.