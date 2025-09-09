Accadia, colpo al bancomat: esplosione manda in frantumi lo sportello, bottino tra 50 e 60 mila euro

ACCÀDIA – Due esplosioni causate da un ordigno rudimentale, una cosiddetta marmotta, hanno mandato in frantumi lo sportello bancomat della Banca Popolare di Milano ad Accadia, piccolo comune della provincia di Foggia.

Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Secondo le prime informazioni, il colpo sarebbe riuscito e i malviventi sarebbero fuggiti con un bottino stimato tra i 50 e i 60 mila euro. Le esplosioni hanno svegliato la popolazione locale e causato ingenti danni anche a un’attività commerciale adiacente, la cui vetrata è stata distrutta.

Sul caso indagano i Carabinieri, che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’istituto. Dopo l’attacco, il piccolo comune resta senza sportello bancario operativo: l’unica struttura attiva nel centro rimane l’ufficio postale con servizi di Bancoposta.