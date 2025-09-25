Alberobello ospita l’“Incontro sull’igiene orale” per bambini e famiglie

ALBEROBELLO – Martedì 30 settembre, dalle 17:30 alle 19:30, il Centro Culturale Giovanni Galiani – Ex Conceria ospiterà l’“Incontro sull’igiene orale”, un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alle buone pratiche per la salute dei più piccoli.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Alberobello e promosso dall’Ambito territoriale e sociale di Putignano, vedrà la partecipazione del Dott. Paolo Simone, Igienista dentale, che fornirà consigli pratici e scientificamente validati per genitori, famiglie e bambini.

«Investire nella prevenzione è fondamentale per il benessere delle famiglie e per la crescita sana dei bambini», sottolinea l’Assessora al Welfare, Valentina Liuzzi.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per iscrizioni: WhatsApp 380 6484273 o mail cfputignano@medihospes.it .