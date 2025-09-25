Premio Nazionale di Narrativa Inedita “Valerio Gentile”: alla Selva di Fasano la cerimonia della XXVIII edizione

– Martedì 30 settembre, alle ore 18.30, il gazebo del ristorante Il Fagiano ospiterà la cerimonia di premiazione della XXVIII edizione del Premio Nazionale di Narrativa Inedita “Valerio Gentile”, uno dei riconoscimenti più longevi e prestigiosi dedicati ai giovani scrittori emergenti. L’ingresso è libero.

Il premio continua a confermarsi fucina di nuovi talenti letterari, con uno sguardo attento alle nuove generazioni e alla vitalità della narrativa italiana contemporanea. Quest’anno i riconoscimenti principali sono stati assegnati a Veronica Capponi (Roma, 1996) con La bocca brutta dei pinguini nella sezione Under 30 e a Fabrizio Caberlon (Padova) con Una storia in Valbrenta nella sezione Romanzo 30+. Entrambi i romanzi saranno pubblicati gratuitamente nella collana Pochepagine di Schena Editore, storico partner del Premio.

Ospite d’eccezione della serata sarà Elvio Carrieri, giovane scrittore pugliese tra i dodici finalisti del Premio Strega 2025, che presenterà il suo romanzo Poveri a noi dialogando con l’editor e insegnante Margherita Macrì.

La giuria, composta dallo scrittore Cosimo Argentina, da Paola Giannoccaro per Schena Editore, dalla scrittrice pugliese Loreta Minutilli e dallo scrittore Vincenzo Lisciani Petrini, già vincitore del Premio Gentile, ha inoltre assegnato segnalazioni di merito. Nella sezione Romanzo Under 30 hanno ricevuto riconoscimenti Alberto Bonini (L’amara filosofia), Luca Taschini (Polvere) e Giovanni Frisulli (La bussola del cuore); nella sezione Romanzo 30+ Nicola Sguera (Nel gorgo) e Domenico Albini (L’esimio signor nessuno).

Per la Sezione Racconti Under 25 sono stati premiati con diploma e libri Gianluca Barina (Il dimenticato, Venezia, 2006), Giulia Romana Francesca Corsi (Quel desiderio chiuso nell’antico cassettone, Poggiardo, 2007) e Martina Givonetti (Voci fuori dal coro, Borgosesia, 2009). La cerimonia sarà condotta dalla prof.ssa Mariella Muzzupappa, coordinatrice di un gruppo di studenti liceali fasanesi che ha valutato i lavori della sezione Racconti Under 25.

Sono previsti i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale di Fasano con il sindaco Francesco Zaccaria e di Fabiano Amati, presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia, oltre agli interventi di Nicola Gentile, presidente del Centro Studi “Valerio Gentile”, e di Angela Schena di Schena Editore.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questa serata dedicata alla narrativa italiana emergente e ai giovani talenti.