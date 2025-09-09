Alessandra Amoroso diventa mamma: è nata Penny

LECCE - Alessandra Amoroso, la cantante salentina amata da milioni di fan, è diventata mamma. La nascita della piccolaè stata annunciata dalla stessa artista attraverso i suoi canali social. La bambina è venuta al mondo sabato 6 settembre ed è frutto dell’amore tra Alessandra e il compagno, tecnico del suono con cui la cantante è legata dal 2021.

Solo poco più di un mese fa, il 7 agosto, Valerio aveva sorpreso Alessandra con una romantica proposta di matrimonio dietro le quinte dell’ultima tappa del “Fino a qui Summer Tour 2025” a Lecce. Un momento che ha coronato un’estate già speciale per la Amoroso, che nonostante un visibile pancione ha continuato a calcare i palchi di tutta Italia, facendo ballare il pubblico sulle note della hit estiva “Serenata”, cantata insieme a Serena Brancale.

La nascita di Penny segna un nuovo capitolo nella vita personale della cantante, che continua a combinare amore, musica e passione per il palco.

Tantissimi auguri ad Alessandra Amoroso e Valerio Pastore e un caloroso benvenuto alla piccola Penny nella loro “big family”.