Tragedia a Policoro: operaio 45enne muore in un incidente con il trattore

POLICORO – Un operaio 45enne originario del Bangladesh ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi in un tragico incidente agricolo nelle campagne di Policoro, in località Bosco Pantano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida di un trattore che, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio.

I carabinieri hanno aperto un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La tragedia ha scosso la comunità locale e richiama l’attenzione sui rischi legati al lavoro agricolo, spesso sottovalutati ma potenzialmente molto pericolosi.