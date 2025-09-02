Andria, donna ricoverata a Bisceglie per West Nile: condizioni stabili e non gravi

– Una donna di 53 anni, residente ad Andria e impiegata a Barletta, è ricoverata presso l’unità operativa di Malattie Infettive dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Bisceglie dopo essere risultata positiva al

Le sue condizioni sono buone e non è in pericolo di vita, come confermato dalla Asl Bt.

La febbre West Nile è una malattia provocata da un virus della famiglia dei Flaviviridae, isolato per la prima volta nel 1937 e diffuso in diverse aree del mondo, tra cui Europa e Italia. Il virus ha come principali serbatoi gli uccelli selvatici, mentre le zanzare rappresentano il vettore principale della trasmissione all’uomo. Non si trasmette invece da persona a persona.

“Oltre il 90% dei casi resta asintomatico o presenta sintomi lievi. Solo in rari casi possono manifestarsi complicanze come encefaliti”, ha spiegato Tiziana Dimatteo, commissario straordinario della Asl Bt.

Per prevenire le punture di zanzara, gli esperti raccomandano di evitare ristagni d’acqua, utilizzare repellenti e proteggere gli ambienti domestici con zanzariere.