Bari, allarme sicurezza: Piantedosi atteso in città dopo 7 arresti e 12 denunce
BARI – Setti arresti e dodici denunce dall’inizio dell’anno tra piazza Umberto e piazza Moro. Sono i numeri diffusi dalla polizia locale che fotografano una situazione sempre più critica nel cuore della città, dove le risse tra gruppi di spacciatori extracomunitari sono ormai diventate frequenti.
I controlli delle forze dell’ordine sono già in corso ma, come annunciato in Comune, verranno ulteriormente intensificati, soprattutto durante le ore notturne, con l’impiego di più pattuglie. La decisione è stata ribadita nel corso di un incontro a Palazzo di Città tra il sindaco Vito Leccese e una rappresentanza della polizia locale, alcuni dei quali rimasti vittime di aggressioni durante i controlli.
“Restituire ai cittadini la percezione di sicurezza è la priorità”, ha sottolineato il primo cittadino, che ha chiesto un intervento diretto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, atteso a Bari nei prossimi giorni.
L’annuncio è arrivato da una delegazione della Lega, al termine di un incontro a porte chiuse con il prefetto del capoluogo pugliese.