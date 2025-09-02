Bari, allarme sicurezza: Piantedosi atteso in città dopo 7 arresti e 12 denunce

– Setti arresti e dodici denunce dall’inizio dell’anno tra. Sono i numeri diffusi dalla polizia locale che fotografano una situazione sempre più critica nel cuore della città, dove le risse tra gruppi di spacciatori extracomunitari sono ormai diventate frequenti.

I controlli delle forze dell’ordine sono già in corso ma, come annunciato in Comune, verranno ulteriormente intensificati, soprattutto durante le ore notturne, con l’impiego di più pattuglie. La decisione è stata ribadita nel corso di un incontro a Palazzo di Città tra il sindaco Vito Leccese e una rappresentanza della polizia locale, alcuni dei quali rimasti vittime di aggressioni durante i controlli.

“Restituire ai cittadini la percezione di sicurezza è la priorità”, ha sottolineato il primo cittadino, che ha chiesto un intervento diretto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, atteso a Bari nei prossimi giorni.

L’annuncio è arrivato da una delegazione della Lega, al termine di un incontro a porte chiuse con il prefetto del capoluogo pugliese.



