San Ferdinando di Puglia, scoperti 14 lavoratori in nero: sanzioni per oltre 44mila euro

– Maxicontrolli dei Carabinieri nella campagna Ofantina contro il lavoro nero e lo sfruttamento in agricoltura. Nella mattinata di ieri, i militari del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bari e allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, hanno passato al setaccio diverse aziende agricole tra

Le verifiche hanno portato alla luce irregolarità in due imprese locali. In una azienda di San Ferdinando, il titolare è stato denunciato alla Procura di Foggia per violazioni in materia di sicurezza, tra cui la mancata formazione dei dipendenti, oltre che per l’impiego di un lavoratore irregolare.

Più gravi le violazioni riscontrate in un’altra impresa dello stesso comune, dove i Carabinieri hanno trovato ben tredici braccianti senza contratto. Anche in questo caso, l’amministratore unico è stato ritenuto responsabile delle violazioni accertate.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per 44.728,41 euro.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e contrastare ogni forma di sfruttamento che penalizza non solo i braccianti, ma anche le aziende agricole che rispettano le regole.