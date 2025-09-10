Andria, sette arresti per sequestro lampo di un imprenditore
ANDRIA - Sette persone, di età compresa tra i 36 e i 78 anni, sono state arrestate dagli agenti della Squadra Mobile di Andria con l’accusa di aver preso parte a un sequestro lampo ai danni di un imprenditore locale. L’operazione, denominata “Game Over” e coordinata dalla Procura di Trani, ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di soggetti già noti alle forze dell’ordine.
Tra gli arrestati figurano anche un padre e suo figlio. Il più anziano del gruppo, un 78enne di Bisceglie, è stato posto agli arresti domiciliari, mentre gli altri, tutti residenti ad Andria e con precedenti penali, sono stati condotti in carcere.
Le accuse, contestate a vario titolo, comprendono sequestro di persona a scopo di rapina, tentata rapina aggravata dall’uso di armi, e detenzione e spendita di banconote false.
In totale, gli indagati nell’inchiesta sono otto. Ulteriori dettagli sull’operazione saranno resi noti nelle prossime ore durante una conferenza informativa.