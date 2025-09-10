Bari, chiude la rassegna “Le fiabe sono vere” con lo spettacolo “La Dea del Cerchio”
BARI - Venerdì 12 settembre, alle 19, il Teatro Kismet di Bari ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Le fiabe sono vere”, organizzata dall’associazione culturale Madimù nell’ambito del progetto del Comune di Bari “Le Due Bari 2025” finanziato dai fondi POC Metro 2014-2024. In scena lo spettacolo “La Dea del Cerchio”, a cura della compagnia La luna nel letto, scritto e interpretato da Marianna di Muro.
Un viaggio tra mito e infanzia
Con la regia, le scene e le luci di Michelangelo Campanale, lo spettacolo intreccia il vissuto dell’infanzia con il mito dell’antica Grecia. La protagonista, bambina tra le bambine, scopre la forza del cerchio come spazio di relazione, gioco e protezione. Il cerchio diventa metafora del tempo, della comunità e della memoria, e diventa luogo in cui evocare divinità, affrontare prove e custodire segreti.
La narrazione trae ispirazione dai giochi estivi della protagonista negli anni ’80 a Bari, sotto la statua di Atena, dea della saggezza e delle arti femminili. Tra giochi, amicizie e sfide, Marianna diventa “dea del cerchio” fino all’arrivo di Elisa, che la sfida e la supera, portando a una nuova consapevolezza personale attraverso l’incontro con Maurizio e il mito di Atena e Aracne.
Scenografia e musica
L’universo visivo e sonoro creato da Campanale, accompagnato dai costumi di Maria Pascale e dal supporto di Patrizia Labianca come assistente alla regia, valorizza la narrazione e favorisce l’interazione con il pubblico, creando un equilibrio tra gioco, poesia, memoria e immaginazione.
Informazioni pratiche
Lo spettacolo è consigliato dai 7 anni in su e l’ingresso è gratuito con prenotazione sul sito Madimù.it
Teatro Kismet – Strada San Giorgio Martire 22/F, Bari
Inizio spettacolo: 19.00
Infoline: 3207504284