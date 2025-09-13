Ascoli Satriano, assalto notturno allo sportello BPM: fallisce il colpo della “banda della marmotta”

ASCOLI SATRIANO – Continua l’allarme sicurezza in Capitanata con l’ennesimo assalto agli sportelli bancomat. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3, una banda composta da tre individui a volto coperto ha preso di mira il bancomat della

I malviventi hanno agito con il collaudato metodo della “marmotta”, inserendo un ordigno artigianale nello sportello per farlo esplodere. Il colpo, però, non sarebbe andato a buon fine: nonostante la violenta deflagrazione, i ladri non sarebbero riusciti ad asportare il denaro. Ingenti, invece, i danni alla struttura e alla filiale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato le indagini. In queste ore gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per provare a ricostruire i movimenti della banda e risalire alla loro identità.

Non è la prima volta che lo sportello in questione viene colpito. Negli ultimi mesi, infatti, la provincia di Foggia è stata teatro di numerosi episodi simili, attribuiti alle cosiddette “bande della marmotta”, che da tempo imperversano nel territorio con assalti e tentativi di furto ai danni degli istituti di credito.