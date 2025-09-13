Bari, gara di solidarietà per la piccola Lavinia: raccolti oltre 90mila euro per curarla a New York

BARI – Una città intera, e non solo, si è stretta intorno alla piccola, 3 anni, affetta da un tumore maligno al cervello localizzato in una zona delicatissima, il

«Ciao, siamo Roberto e Renata, i genitori di Lavinia. La nostra piccola stella sta lottando contro un tumore maligno al cervello», scrivono mamma e papà nel messaggio che accompagna la raccolta fondi avviata online per garantire alla figlia una chance di cura.

Secondo i medici, l’unica possibilità concreta per Lavinia è un intervento con Cyberknife, una tecnica robotica di radioterapia ad alta precisione, capace di colpire il tumore risparmiando i tessuti sani. Il problema, spiegano i genitori, è che in Italia il trattamento non è consentito ai bambini. Per questo l’unica strada percorribile è quella di recarsi negli Stati Uniti, precisamente a New York, dove la bambina potrà essere operata, ma solo a pagamento.

Nel frattempo, Lavinia è in cura oncologica presso il Policlinico di Bari, ma le terapie tradizionali non stanno dando i risultati sperati. Da qui l’appello lanciato dalla famiglia e la corsa alla solidarietà.

La raccolta fondi ha già superato i 90mila euro. «Non importa quanto – si legge ancora nell’appello –. Ogni gesto è importante. Ogni condivisione è preziosa. Ogni euro può essere vita. Ci auguriamo che Lavinia possa partire presto per New York e tornare a sorridere».