Aston Martin Roma: il progetto firmato Maldarizzi



Le attività commerciali sono già operative, mentre i servizi di assistenza post-vendita saranno attivi nelle prossime settimane. La sede definitiva sarà progettata per offrire un’esperienza immersiva e distintiva, pienamente coerente con l’identità Aston Martin.



Questa scelta si inserisce in un disegno più ampio: non ci limitiamo a vendere e assistere automobili, ma selezioniamo e rappresentiamo marchi che abbiano un’identità chiara, una visione, un significato profondo. In questo senso, Aston Martin è una scelta naturale. Non solo per la sua storia iconica, ma per tutto ciò che incarna: eleganza, prestazioni, artigianalità e una visione estetica che si eleva sopra le mode.





“Aston Martin non è solo un'automobile: è una dichiarazione di stile e di valori” – commenta Nicola Maldarizzi, Co-CEO di Maldarizzi Automotive. “Rappresentarlo a Roma è un’opportunità straordinaria che abbiamo scelto di affrontare con dedizione, costruendo un progetto che ci impegna da oltre due anni e che oggi prende finalmente forma.”



“Siamo abituati a vedere gruppi del Nord espandersi nel resto del Paese. Per questo, l’apertura di Roma ha per noi un significato ulteriore: è il segno concreto che anche un Gruppo del Sud, se fondato su solidità e visione, può ambire a portare valore in contesti nazionali e internazionali. È un motivo di orgoglio, ma anche di grande responsabilità.”



L’arrivo a Roma rafforza il posizionamento di Maldarizzi Automotive tra i principali operatori italiani nel settore automotive di fascia alta, confermando una traiettoria di crescita fondata sull’integrazione strategica tra persone, territori e brand di eccellenza.

ROMA – Maldarizzi Automotive è orgogliosa di annunciare l’avvio ufficiale della partnership con Aston Martin Lagonda Ltd per la rappresentanza esclusiva del marchio nella città di Roma, con l’apertura della nuova sede prevista per l’inizio del 2026.