Bari, la “Notte delle chiese aperte”: sei luoghi di culto straordinariamente visitabili il 26 settembre

BARI – La città vecchia si prepara ad accogliere la prima edizione della, in programmadalle. L’iniziativa, promossa dalin collaborazione con la, la, l’e i, nasce da un’idea die rappresenta un’occasione unica per scoprire alcuni dei tesori nascosti del borgo antico.

Saranno sei le chiese straordinariamente aperte al pubblico: San Giacomo (piazza Cattedrale), Santa Maria degli Angeli (via Boemondo), San Domenico (via Boemondo), San Michele (strada de Gironda), Sant’Antonio da Padova (strada San Marco) e Santa Chiara (strada Santa Chiara). I volontari del FAI accompagneranno i visitatori con racconti e approfondimenti storici, mentre i danzatori di Danzarte e i timpanisti Nicolaus Barium arricchiranno l’evento con momenti artistici e musicali.

San Michele Arcangelo

Il percorso guidato, della durata di circa un’ora, partirà dalla chiesa di San Giacomo ogni ora a partire dalle 20.00. La serata si aprirà con il concerto dei Timpanisti Nicolaus Barium in piazza Cattedrale (ore 19.45). È previsto un contributo di 3 euro per gli iscritti FAI e di 5 euro per i non iscritti.

“La città antica è un vero scrigno di tesori, molti dei quali poco conosciuti – ha sottolineato Gioacchino Leonetti, capo Delegazione FAI di Bari –. Le nostre chiese raccontano storie straordinarie, come quella di San Francesco, che predicò a Santa Maria degli Angeli durante il suo soggiorno a Bari, o la cripta di San Michele, dove nel 1087 furono depositate per tre giorni le reliquie di San Nicola”.

San Domenico

L’evento è stato presentato a Palazzo della Città dall’assessore alle Culture Paola Romano, dalla presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, dal consigliere municipale Giuseppe Corcelli, promotore del progetto, insieme a rappresentanti delle confraternite e delle associazioni coinvolte.

“È l’amore per la nostra città ad averci guidato – ha dichiarato Corcelli –. Vogliamo valorizzare e tutelare il borgo antico, rendendo accessibili luoghi di culto spesso chiusi al pubblico. Ci auguriamo che questa sia la prima di tante edizioni”.

📍 Evento Facebook: clicca qui